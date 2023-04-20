Джерело - Чемпіон.

Іспанська Севілья відкрила рахунок у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти англійського Манчестера Юнайтед уже на 8-й хвилині.

Допоміг Севільї Капітан "манкуніанців" Гаррі Маґвайр, який необачним пасом біля власних воріт вивів форварда господарів Ен Несірі віч-на-віч з голкіпером.

Нагадаємо, у першому матчі автогол Маґвайра допоміг Севільї вирвати нічию (2:2) в доданий арбітром час.

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