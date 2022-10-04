Джерело - Чемпіон.

Під час поєдинку 11-го туру чемпіонату Польщі між Шльонськом та Вартою фанати господарів надіслали неприємний для України меседж.

На трибуні ультрас клубу із Вроцлава був помічений банер із написом "Зупиніть українізацію Польщі".

Вочевидь це пов'язано із тим, що після 24 лютого до Польщі виїхала велика кількість українців, рятуючись від повномасштабного вторгнення росії (терористичної країни). За деякими оцінками, в цей період до нашого північно-західного сусіда прибуло близько 6,5 млн співвітчизників. Також нині у Польщі проводить свої домашні зустрічі збірна України з футболу, а деякі українські клуби грають тут домашні поєдинки єврокубків.

Додамо, що матч Шльонськ - Варта завершився із рахунком 0:2.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua