Матч 7-го туру чемпіонату України Шахтар - Динамо найімовірніше відбудеться у Варшаві, або у Львові.

Про це розповів комерційний директор гірників Дмитро Кириленко.

"На жаль, після тривалих перемов ухвалили рішення не проводити цей матч у столиці Великої Британії. Ми доклали всіх зусиль і мали величезне бажання здійснити цю ініціативу, проте обставини склались інакше й завадили нам зіграти з Динамо в Лондоні.

Безумовно! Якщо Динамо захоче провести свій домашній матч із Шахтарем у Лондоні, ми всіляко готові їм допомагати. Ми вже маємо певні напрацювання, якими охоче поділимось, адже головною метою такого матчу є допомога Україні. Хочемо подякувати київському Динамо за згоду, а також УАФ і УПЛ. Крім того, дякуємо Міністерству спорту України в особі міністра Вадима Гутцайта й амбасадорові United24 Андрію Шевченку за підтримку нашої ініціативи, сприяння та оперативність.

Де тепер Шахтар прийматиме Динамо в межах чемпіонату України 15 жовтня? Наразі на це запитання немає точної відповіді. Ми розглядаємо два варіанти – або у Варшаві, або у Львові.", — розповів Кириленко.