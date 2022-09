Польський боєць MMA відправив у нокдаун блогера під час інтерв'ю - ВІДЕО

Скандальний польський боєць змішаних єдиноборств Амадеуш Рослик вдарив блогера Садека під час інтерв'ю останнього журналістці Моніці Ласковській.

Рослик вмить увірвався до поля зору телекамери і завдав удару в обличчя Садеку, який не відразу зрозумів, що відбувається. Конфлікт на цьому вичерпався - постраждалий не став відповідати, а нападник просто пішов собі.

MMA fighter Amadeusz "Ferrari" Roslik punched another person during an interview pic.twitter.com/ZVxBBwVuY9