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Польський боєць MMA відправив у нокдаун блогера під час інтерв'ю - ВІДЕО

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 696 0
Польський боєць MMA відправив у нокдаун блогера під час інтерв'ю - ВІДЕО
#бійка

Джерело - Чемпіон.

Скандальний польський боєць змішаних єдиноборств Амадеуш Рослик вдарив блогера Садека під час інтерв'ю останнього журналістці Моніці Ласковській.

Рослик вмить увірвався до поля зору телекамери і завдав удару в обличчя Садеку, який не відразу зрозумів, що відбувається. Конфлікт на цьому вичерпався - постраждалий не став відповідати, а нападник просто пішов собі.

Відео

Повідомляється, що Садек останнім часом сильно критикував бійця MMA, а також жорстко висловлювався про його рідних, що пояснює гнів Амадеуша.

Рослик не вперше потрапляє у подібну ситуацію. Раніше його вже дискваліфіковували за удари ногами по лежачому супернику під час поєдинку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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