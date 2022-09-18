Польський боєць MMA відправив у нокдаун блогера під час інтерв'ю - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Скандальний польський боєць змішаних єдиноборств Амадеуш Рослик вдарив блогера Садека під час інтерв'ю останнього журналістці Моніці Ласковській.

Рослик вмить увірвався до поля зору телекамери і завдав удару в обличчя Садеку, який не відразу зрозумів, що відбувається. Конфлікт на цьому вичерпався - постраждалий не став відповідати, а нападник просто пішов собі.

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MMA fighter Amadeusz "Ferrari" Roslik punched another person during an interview pic.twitter.com/ZVxBBwVuY9 — Bloody Elbow (@BloodyElbow) September 14, 2022

Повідомляється, що Садек останнім часом сильно критикував бійця MMA, а також жорстко висловлювався про його рідних, що пояснює гнів Амадеуша.

Рослик не вперше потрапляє у подібну ситуацію. Раніше його вже дискваліфіковували за удари ногами по лежачому супернику під час поєдинку.

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