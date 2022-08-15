Тухель та Конте ледь не побилися після фінального свистка матчу АПЛ - відео

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 2 туру Англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Брідж зустрічалися Челсі та Тоттенгем. Гра вийшла гарячою - особливо жорстким було протистояння між головними тренерами клубів.

Під час матчу між Томасом Тухелем та Антоніо Конте кілька разів спалахували запеклі суперечки. Після другого голу своєї команди німець демонстративно побіг святкувати повз італійця - можливо, саме цей епізод став головною причиною того, що сталося вже після фінального свистка.

Короткий огляд словесно-тілесного протистояння тренерів Челсі та Тоттенгема краще один раз побачити, ніж кілька разів прочитати.

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Додамо, що сам футбол завершився супердраматичною нічиєю з рахунком 2:2.

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