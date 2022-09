Головний тренер збірної Італії Джанмарко Поццекко не стримував емоцій після перемоги своїх підопічних над збірною Сербії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу-2022.

У підтрибунному приміщенні коуч накинувся на лідера збірної Греції Янніса Адетокумбо, який прямував на гру своєї команди проти Чехії (94:88). Грек був не проти.

Giannis wasn't expecting that at all 😂#EuroBasket pic.twitter.com/ddAeTORzti