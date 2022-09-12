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Емоції дня. Тренер збірної Італії накинувся на Янніса після виходу в 1/4 фіналу Євро-2022

Сьогодні 12:45 Андрій Твердохліб 102 0
Емоції дня. Тренер збірної Італії накинувся на Янніса після виходу в 1/4 фіналу Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Італії Джанмарко Поццекко не стримував емоцій після перемоги своїх підопічних над збірною Сербії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу-2022.

У підтрибунному приміщенні коуч накинувся на лідера збірної Греції Янніса Адетокумбо, який прямував на гру своєї команди проти Чехії (94:88). Грек був не проти.

Нагадаємо, збірна України несподівано поступилася Польщі (86:94) та завершила свій виступ на Євробаскеті. Після гри синьо-жовтих стався прикрий епізод - гравці збірної України дали флеш-коментар російському журналісту.

Зазначимо, на чемпіонаті Європи-2022 визначились усі чвертьфіналісти.

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