Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Італії Джанмарко Поццекко не стримував емоцій після перемоги своїх підопічних над збірною Сербії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу-2022.
У підтрибунному приміщенні коуч накинувся на лідера збірної Греції Янніса Адетокумбо, який прямував на гру своєї команди проти Чехії (94:88). Грек був не проти.
Giannis wasn't expecting that at all 😂#EuroBasket pic.twitter.com/ddAeTORzti— FIBA (@FIBA) September 11, 2022
Нагадаємо, збірна України несподівано поступилася Польщі (86:94) та завершила свій виступ на Євробаскеті. Після гри синьо-жовтих стався прикрий епізод - гравці збірної України дали флеш-коментар російському журналісту.
Зазначимо, на чемпіонаті Європи-2022 визначились усі чвертьфіналісти.
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