Визначилися всі чвертьфіналісти Євробаскету-2022

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих команд.
13:00. Туреччина - Франція (1/8 фіналу) - 86:87
15:45. Словенія - Бельгія (1/8 фіналу №3) - 88:72
19:00. Німеччина - Чорногорія (1/8 фіналу №1) - 85:79
21:45. Іспанія - Литва (1/8 фіналу №2) - 102:94
11 вересня
13:00. Україна - Польща (1/8 фіналу №7) - 86:94
15:45. Фінляндія - Хорватія (1/8 фіналу №6) - 94:86
19:00. Сербія - Італія (1/8 фіналу №8) - 86:94
21:45. Греція - Чехія (1/8 фіналу №5) - 94:88
13 вересня
Німеччина - Греція, (Чвертьфінал №1)
Іспанія - Фінляндія, (Чвертьфінал №2)
14 вересня
Словенія - Польща, (Чвертьфінал №3)
Франція - Італія, (Чвертьфінал №4)
16 вересня
Переможець чвертьфіналу №1 - Переможець чвертьфіналу №2 (півфінал №1)
Переможець чвертьфіналу №3 - Переможець чвертьфіналу №4 (півфінал №2)
18 вересня
Той, хто програв півфінал №1 - Той, хто програв півфінал №2, (матч за третє місце)
Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2 (Фінал)