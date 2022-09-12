Визначилися всі чвертьфіналісти Євробаскету-2022

Українці залишили турнір, програвши Польщі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих команд.

Євробаскет-2022

1/8 фіналу

10 вересня

13:00. Туреччина - Франція (1/8 фіналу) - 86:87

15:45. Словенія - Бельгія (1/8 фіналу №3) - 88:72

19:00. Німеччина - Чорногорія (1/8 фіналу №1) - 85:79

21:45. Іспанія - Литва (1/8 фіналу №2) - 102:94

11 вересня

13:00. Україна - Польща (1/8 фіналу №7) - 86:94

15:45. Фінляндія - Хорватія (1/8 фіналу №6) - 94:86

19:00. Сербія - Італія (1/8 фіналу №8) - 86:94

21:45. Греція - Чехія (1/8 фіналу №5) - 94:88

13 вересня

Німеччина - Греція, (Чвертьфінал №1)

Іспанія - Фінляндія, (Чвертьфінал №2)

14 вересня

Словенія - Польща, (Чвертьфінал №3)

Франція - Італія, (Чвертьфінал №4)

16 вересня

Переможець чвертьфіналу №1 - Переможець чвертьфіналу №2 (півфінал №1)

Переможець чвертьфіналу №3 - Переможець чвертьфіналу №4 (півфінал №2)

18 вересня

Той, хто програв півфінал №1 - Той, хто програв півфінал №2, (матч за третє місце)

Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2 (Фінал)