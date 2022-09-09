Бущан показав середній палець фанатам Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

8 вересня Динамо поступилося Фенербахче в матчі 1-го туру Ліги Європи (1:2).

Голкіпер киян Георгій Бущан продемонстрував фанатам турецького клубу середній палець після закінчення гри.

Maçta zamandan çalan davranışları nedeniyle eleştirilen Dynamo Kyiv kalecisi Georgi Bushchan'in maç sonunda Fenerbahçe tribünlerine karşı hareket yaptığı görüntülere takıldı.



▪️ Bushchan'ın bu hareketinden ötürü UEFA'dan ceza alması bekleniyor. pic.twitter.com/Igwio9ibd9 — Tribun Dergi (@tribundergi) September 9, 2022

Нагадаємо, що Бущан отримав травму у матчі з Фенербахче.

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