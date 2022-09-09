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Бущан показав середній палець фанатам Фенербахче

Сьогодні 16:00 Віктор Слюсаренко 203 0
Бущан показав середній палець фанатам Фенербахче
#Георгій Бущан, #Динамо Київ, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

8 вересня Динамо поступилося Фенербахче в матчі 1-го туру Ліги Європи (1:2).

Голкіпер киян Георгій Бущан продемонстрував фанатам турецького клубу середній палець після закінчення гри.

Нагадаємо, що Бущан отримав травму у матчі з Фенербахче.

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