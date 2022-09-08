Динамо втратило нічию на останніх хвилинах гри

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі групового етапу Ліги Європи Фенербахче вдома обіграло Динамо.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь турецького клубу.

Фенербахче відкрило рахунок у матчі після подачі кутового - Енріке вистрибнув вище за Гармаша і влучно пробив у дальній кут воріт. Динамо зрівняло рахунок у другій половині гри, коли Циганков ефектно пробив з лінії штрафного майданчика.

Переможний гол турецький клуб забив у доданий до другого тайму час - Бачуай після передачі партнера з метра розстріляв ворота Бущана.

Ліга Європи 2022/23

1 тур, Група В

08 вересня

Фенербахче - Динамо 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Енріке, 1:1 - Циганков, 2:1 - 90+3 Бачуай

Фенербахче: Алтай Баяндир, Кадіоглу, Густаво Енріке, Салай, Луан Перес, Россі (Кахведжи, 69), Вілліан Арао, Крешпу (Яндаш, 83), Аліоскі (Лінкольн, 83), Жоау Педро (Бачуаї, 69), Кінг (Валенсія, 69).

Динамо: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 59), Сирота, Бурда, Кендзьора, Кабаєв, Шапаренко (Шепелєв, 68), Сидорчук, Циганков, Гармаш (Кравченко, 88), Буяльський.

Попередження: Кінг (50), Россі (68), Аліоскі (82), Алтай Баяндир (96) – Гармаш (11), Сирота (78), Бущан (87)