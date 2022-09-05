Джерело - Чемпіон.

Луїс Суарес досі здатен створювати справжні футбольні шедеври. У матчі 4 туру Уругвайської Прімери колишній форвард Ліверпуля та Барселони вкотре довів, що він є нападником екстракласу.

На 52-й хвилині гри між Насьйоналем та Пеньяролем легендарний уругваєць забив гол, задавши м'ячеві шаленої траєкторії - 2:0.

Відео голу

Протистояння Насьйональ - Пеньяроль є найстарішим небританським дербі світу. Перший матч відбувся у Монтевідео 15 липня 1900 року.

У підсумку Насьйональ (команда Суареса) святкував перемогу з рахунком 3:1.

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