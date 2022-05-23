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Відео року. Віггінс виконав лютий слем-данк через Дончича

Сьогодні 07:25 Андрій Твердохліб 76 0
Відео року. Віггінс виконав лютий слем-данк через Дончича
#Голден Стейт, #Даллас

Джерело - Чемпіон.

У третій грі фіналу Західної конференції Голден Стейт Ворріорз переміг в гостях Даллас Маверікс (100:109) і повів у серії - 3:0.

Найяскравішим моментом гри став слем-данк Ендрю Віггінса через Луку Дончича. Арбітри одразу призначили фол у нападі форварду ГСВ, однак переглянувши повтор зарахували два очки.

Наступна гра відбудеться 25 травня в Далласі.

У фіналі Східної конференції Маямі - Бостон попереду флоридці - 2:1.

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