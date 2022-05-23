Джерело - Чемпіон.
У третій грі фіналу Західної конференції Голден Стейт Ворріорз переміг в гостях Даллас Маверікс (100:109) і повів у серії - 3:0.
Найяскравішим моментом гри став слем-данк Ендрю Віггінса через Луку Дончича. Арбітри одразу призначили фол у нападі форварду ГСВ, однак переглянувши повтор зарахували два очки.
ANDREW WIGGINS EXPLODES TO THE RIM ON TNT 🤯 pic.twitter.com/p18kLhcf1p— NBA (@NBA) May 23, 2022
ANDREW WIGGINS— Golden State Warriors (@warriors) May 23, 2022
Unreal. pic.twitter.com/GcYJNKrlqk
Наступна гра відбудеться 25 травня в Далласі.
У фіналі Східної конференції Маямі - Бостон попереду флоридці - 2:1.
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