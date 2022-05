У третій грі фіналу Західної конференції Голден Стейт Ворріорз переміг в гостях Даллас Маверікс (100:109) і повів у серії - 3:0.

Найяскравішим моментом гри став слем-данк Ендрю Віггінса через Луку Дончича. Арбітри одразу призначили фол у нападі форварду ГСВ, однак переглянувши повтор зарахували два очки.

ANDREW WIGGINS EXPLODES TO THE RIM ON TNT 🤯 pic.twitter.com/p18kLhcf1p