Джерело - Чемпіон.

У третій грі фіналу Західної конференції Голден Стейт Ворріорз переміг в гостях Даллас Маверікс (100:109) і повів у серії - 3:0.

Найяскравішим моментом гри став слем-данк Ендрю Віггінса через Луку Дончича. Арбітри одразу призначили фол у нападі форварду ГСВ, однак переглянувши повтор зарахували два очки.

ANDREW WIGGINS EXPLODES TO THE RIM ON TNT 🤯 pic.twitter.com/p18kLhcf1p — NBA (@NBA) May 23, 2022

ANDREW WIGGINS



Unreal. pic.twitter.com/GcYJNKrlqk — Golden State Warriors (@warriors) May 23, 2022

Наступна гра відбудеться 25 травня в Далласі.

У фіналі Східної конференції Маямі - Бостон попереду флоридці - 2:1.

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