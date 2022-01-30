29 січня гірники мали одне тренування

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар продовжує готуватися до другої частини сезону в турецькому Белеку.

Після спарингу з Маріуполем (0:0) команда мала одне тренування. Футболісти розділилися на дві групи. Звичні розминку й квадрати розбавили естафети. Далі помаранчево-чорні відпрацьовували тактику на половині поля, зокрема різні варіації початку атак.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Два трудові тижні в Туреччині позаду. Наступний контрольний матч Шахтар проведе в понеділок, 31 січня, із сербською Црвеною Звездою.

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