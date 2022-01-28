Шахтар зіграв внічию з Маріуполем

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Шахтар на зборах у Туреччині зіграв контрольний матч з Маріуполем.

Гра завершилась з рахунком 0:0.

Контрольний матч

28 січня

Шахтар - Маріуполь 0:0

Раніше повідомлялося, що Коноплянка розірве контракт з Шахтарем.