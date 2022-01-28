Шахтар зіграв внічию з Маріуполем

Джерело - Чемпіон.
Шахтар на зборах у Туреччині зіграв контрольний матч з Маріуполем.
Гра завершилась з рахунком 0:0.
Контрольний матч
28 січня
Шахтар - Маріуполь 0:0
Раніше повідомлялося, що Коноплянка розірве контракт з Шахтарем.
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Джерело - Чемпіон.
Шахтар на зборах у Туреччині зіграв контрольний матч з Маріуполем.
Гра завершилась з рахунком 0:0.
Контрольний матч
28 січня
Шахтар - Маріуполь 0:0
Раніше повідомлялося, що Коноплянка розірве контракт з Шахтарем.