Джерело - Чемпіон.

Інна Ярмоленко, дружина 32-річного українського вінгера лондонського Вест Гема Андрія Ярмоленка, не змогла сфотографуватись удвох зі своїм чоловіком — у кадрі опинився один із синів пари.

"Фото вдвох: місія нездійсненна", - жартівливо прокоментувала Інна сімейні знімки.

Інна та Андрій Ярмоленки виховують трьох синів: Івана (2013), Данила (2015) та Максима (2020).

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Раніше, Шевченко відреагував на перехід Ярмоленка у Дженоа.

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