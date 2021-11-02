Ретро дня. Як нинішній наставник Барселони терпів знущання від Динамо в Києві

Джерело - Чемпіон.

22 жовтня 1997 року київське Динамо приймало Барселону в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. На позиції лівого захисника в каталонців у тому матчі відіграв увесь поєдинок Сержі Баржуан, який нині є виконувачем обов'язків головного тренера Барси.

Гравець тоді відзначився жовтою карткою та вельми непереконливою грою, як і вся команда Барселони - поразка 0:3. Насолодімося цими кадрами ще раз:

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