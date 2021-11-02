Ретро дня. Як нинішній наставник Барселони терпів знущання від Динамо в Києві

 Ретро дня. Як нинішній наставник Барселони терпів знущання від Динамо | Блоги | Champion.com.ua
Динамо - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 20:21 2353
Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група E
Сьогодні 14:42 4700
Конте - головний тренер Тоттенгема
Сьогодні 14:12 120
Усик отримав свої чемпіонські пояси
Сьогодні 13:44 169
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві
Сьогодні 09:46 1729
Динамо зіграє з Барселоною, Баварія прийме Бенфіку. Розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 635
Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:05 3077
Михайлюк допоміг Торонто перемогти Нью-Йорк
Сьогодні 08:13 338
УПЛ. Ворскла зіграла внічию з Чорноморцем у 13 турі
Вчора 21:24 401
УПЛ. Дніпро-1 - Минай 4:0. Огляд матчу
Вчора 21:11 582
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Черговий промах царя: Селезньов не влучив у ворота з трьох метрів
Черговий промах царя: Селезньов не влучив у ворота з трьох метрів Андрій Твердохліб
Вчора 20:20 1617
В Аргентині підстрелили головного тренера команди під час матчу
В Аргентині підстрелили головного тренера команди під час матчу Віктор Слюсаренко
Вчора 17:09 1681 1
Гравця збірної Бразилії вигнали з команди через гомофобію
Гравця збірної Бразилії вигнали з команди через гомофобію Віктор Слюсаренко
Вчора 14:13 619
Фанати Греміо розгромили обладнання VAR після поразки від Палмейраса
Фанати Греміо розгромили обладнання VAR після поразки від Палмейраса Віктор Слюсаренко
Вчора 12:18 565
Винороб та лідери українських збірних: Стаховський, Маліновський та Марченко зустрілися у Бергамо
Винороб та лідери українських збірних: Стаховський, Маліновський та Марченко зустрілися у Бергамо Віктор Слюсаренко
Вчора 10:10 391
Юних українських призерів нагороджували на фоні банера з символікою Росії
Юних українських призерів нагороджували на фоні банера з символікою Росії Віктор Слюсаренко
Вчора 08:36 1753 1
Ібрагімович забив 400-й гол у кар'єрі у чемпіонатах
Ібрагімович забив 400-й гол у кар'єрі у чемпіонатах Віктор Слюсаренко
31.10.2021 22:52 763
Відомий коментатор назвав Бутка латентним геєм
Відомий коментатор назвав Бутка латентним геєм Андрій Твердохліб
31.10.2021 21:00 1013
Ексзірка Баварії та Реала влаштував сутичку під час матчу чемпіонату Катара
Ексзірка Баварії та Реала влаштував сутичку під час матчу чемпіонату Катара Андрій Твердохліб
31.10.2021 20:35 856
Журналістка Шахтаря дотепно "відшила" Мілевського
Журналістка Шахтаря дотепно "відшила" Мілевського Андрій Твердохліб
31.10.2021 20:15 1860
9-річний син Марлоса вказав Путіну куди йому треба забиратися
9-річний син Марлоса вказав Путіну куди йому треба забиратися Андрій Твердохліб
31.10.2021 16:04 2616
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР Андрій Твердохліб
31.10.2021 15:18 1732
Хазрі зі своєї половини поля забив гол у ворота Меца
Хазрі зі своєї половини поля забив гол у ворота Меца Віктор Слюсаренко
31.10.2021 14:54 717
Дівчина Вербича опублікувала відверті фото в еротичній білизні
Дівчина Вербича опублікувала відверті фото в еротичній білизні Андрій Твердохліб
31.10.2021 14:40 2327
Згадати все. Як 70-кілограмовий українець знищив 110-кілограмового дагестанця
Згадати все. Як 70-кілограмовий українець знищив 110-кілограмового дагестанця Андрій Твердохліб
31.10.2021 12:18 9111 1
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:42 Футбол Прогноз на матч Реал – Шахтар: Фартовий француз для гірників 82
14:42 Футбол Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група E 4700
14:41 Теніс Надаль уперше з 2004 не кваліфікувався на підсумковий турнір 10
14:30 Футбол Мессі вибув на невизначений термін через травму 53
14:12 Футбол Конте - головний тренер Тоттенгема 120
14:03 Блог Школа беттінгу - на старт! 108
13:57 Футбол Матч Зоря - ЦСКА відбудеться з глядачами 184
13:51 Блог Іспанські ЗМІ вкотре зганьбилися з написанням прізвищ гравців Динамо 453
13:45 Футбол Ньюкасл визначився з головним кандидатом на пост нового головного тренера 226
13:44 Блог Усик отримав свої чемпіонські пояси 169
13:32 Бокс Руїс: Не хотів би, щоб Усик повторив мої помилки 193
13:30 Блог Ретро дня. Як нинішній наставник Барселони терпів знущання від Динамо в Києві 617
13:15 Футбол Гармаш просто корисніший, ніж решта нападників, - Луческу 395
12:59 Бокс Тренер Ф'юрі: Налаштовані допомогти Джошуа у підготовці до реваншу з Усиком 210
12:50 Футбол На матчі Зоря - ЦСКА працюватиме фінський арбітр 183
12:29 Футбол Незабаром Тоттенгем оголосить про контракт з Конте 277
12:20 Футбол Динамо - Барселона: відео голів і огляд матчу 243
12:15 Футбол Стало відомо, коли Хаві очолить Барселону 338
11:58 Футбол Агуеро вибув щонайменше на 3 місяці після проблем із серцем 228
11:47 Футбол Мессі не потрапив до заявки ПСЖ на матч з Лейпцигом 274
11:34 Футбол Буряк: Ця Барселона по зубах Динамо 334
11:15 Футбол Соломон та Цітаішвілі найкращі дриблери УПЛ за версією CIES 276
10:58 Футбол Поліція розслідує расистські образи на адресу Заа 291
10:53 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: онлайн-трансляція. LIVE 3754
10:42 Футбол Конте визначився із майбутніми трансферами в Тоттенгем 425

Ретро дня. Як нинішній наставник Барселони терпів знущання від Динамо в Києві

Сьогодні 13:30 Андрій Дунець 617 0
Ретро дня. Як нинішній наставник Барселони терпів знущання від Динамо в Києві
#Ліга чемпіонів, #Динамо, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

22 жовтня 1997 року київське Динамо приймало Барселону в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. На позиції лівого захисника в каталонців у тому матчі відіграв увесь поєдинок Сержі Баржуан, який нині є виконувачем обов'язків головного тренера Барси. 

Гравець тоді відзначився жовтою карткою та вельми непереконливою грою, як і вся команда Барселони - поразка 0:3. Насолодімося цими кадрами ще раз:

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()