 Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді | Блоги | Champion.com.ua
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Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді

Сьогодні 18:28 Valeriy Ruchka 503 0
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді

Український боксер Єгор Веліковський, який виступає у напівважкій ваговій категорії, здобув сьому перемогу на професійному ринзі.

Черговим суперником 21-річного уродженця Маріуполя став італієць Джакомо Чіофані. Їхній бій відбувся напередодні в Києві і був завершений вже в першому раунді.

Українець зміг відправити суперника у важкий нокаут одним ударом правою в щелепу. Джакомо піднятися все ж зміг, але рефері, враховуючи стан італійця, бій зупинив.

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