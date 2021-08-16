Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді

Український боксер Єгор Веліковський, який виступає у напівважкій ваговій категорії, здобув сьому перемогу на професійному ринзі.

Черговим суперником 21-річного уродженця Маріуполя став італієць Джакомо Чіофані. Їхній бій відбувся напередодні в Києві і був завершений вже в першому раунді.

Українець зміг відправити суперника у важкий нокаут одним ударом правою в щелепу. Джакомо піднятися все ж зміг, але рефері, враховуючи стан італійця, бій зупинив.

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