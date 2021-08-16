Джерело - Чемпiон.

Трагедією ледь не завершився матч 2-го туру французької Ліги 1 між Марселем і Бордо.

На 5-й хвилині зустрічі господарі виконували потенційно небезпечний штрафний. Коли Дімітрі Пайє вже розбігався, щоб виконати стандарт, у стінці із гравців гостей несподівано впав їхній вінгер Саломон Калу.

Футболісти обох команд одразу ж стали сигналізувати про те, що 23-річному нігерійцю потрібна допомога медиків.

Коли ті вибігли на допомогу і почали приводити Саломона до тями, гравці прикрили свого колегу від камер, зімкнувшись всі разом у коло.

Завдяки роботі медичних служб Калу вдалося привести до тями. Поле він залишав самостійно і навіть повернувся на поле і продовжив гру, але через кілька хвилин його все ж замінили, щоб уникнути ризиків.

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