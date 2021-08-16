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Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис

Сьогодні 11:33 Андрій Дунець 408 0
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис

Джерело - Чемпіон.

Жерар Піке у своєму Твіттер-акаунті опублікував відео, де він, ще будучи малюком, просить автограф у Рональда Кумана, який тоді був гравцем Барселони, а зараз є тренером каталонського клубу та безпосереднім наставником Жерара. "Майже 30 років тому..." - написав Піке.

Нагадаємо, раніше Піке пожертвував своєю зарплатнею заради можливості реєстрації новачків.

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