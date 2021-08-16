Джерело - Чемпіон.
Жерар Піке у своєму Твіттер-акаунті опублікував відео, де він, ще будучи малюком, просить автограф у Рональда Кумана, який тоді був гравцем Барселони, а зараз є тренером каталонського клубу та безпосереднім наставником Жерара. "Майже 30 років тому..." - написав Піке.
Hace casi 30 años.. @RonaldKoeman pic.twitter.com/Y0PYFEPN5b— Gerard Piqué (@3gerardpique) August 15, 2021
Нагадаємо, раніше Піке пожертвував своєю зарплатнею заради можливості реєстрації новачків.
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