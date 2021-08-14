 Зірка Барселони пожертвував своєю зарплатнею заради можливості реєстрації новачків | Футбол | Champion.com.ua
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Зірка Барселони пожертвував своєю зарплатнею заради можливості реєстрації новачків

Сьогодні 14:08 560 0
Зірка Барселони пожертвував своєю зарплатнею заради можливості реєстрації новачків

Джерело - Чемпiон.

Віцекапітан Барселони Жерар Піке пішов на значне зниження своєї заробітної плати заради можливості зареєструвати “блауграною” літніх новачків Мемфіса Депая та Еріка Гарсія.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Все було зроблено заради дотримання фінансових обмежень. Завдяки цим діям Барселона змогла зареєструвати нідерландця та іспанця.

Відзначимо, що минулого сезону Піке заробляв 12,5 млн євро на рік, а Мемфіс уклав угоду з Барсою з окладом в 5 млн євро на рік. Гарсія ж отримував у Манчестер Сіті 850 тис євро на рік.

Додамо, що Піке у довготерміновій перспективі планує стати президентом “Барселони”. Його контракт з клубом розрахований до 2024-го року.

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