Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016

Джерело - Чемпіон.

П'ять років тому, на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, грузинський дзюдоїст Лаша Шавдатуашвілі проводив поєдинок проти російського спортсмена. Подія відбувалася 8 серпня - в річницю вторгнення Росії до Грузії. Шавдатуашвілі переміг у сутичці, після чого характерним жестом вказав на прапор своєї країни.

"Я постійно думав, що не маю права не виграти у нього, адже багато грузинів було вбито у війні з Росією", - сказав після поєдинку Лаша.

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