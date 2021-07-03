Джерело - Чемпіон.
У збірної України в Римі - неймовірно-зворушлива підтримка від сестричок-близнючок.
Про це повідомляє з місця подій Микола Васильков.
"Дві близнючки Марічка та Міланка Гусак - поки наші найвірніші фанатки в Римі. Вони третій день зустрічають та проводжають команду під готелем."
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Не залишив дівчаток поза увагою і Андрій Шевченко.
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