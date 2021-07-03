 5-річні сестри-близнючки вболівають за збірну в Римі, Шевченко не залишився осторонь | Блоги | Champion.com.ua
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Відео дня. 5-річні сестри-близнючки вболівають за збірну в Римі, Шевченко не залишився осторонь

Сьогодні 18:58 Андрій Твердохліб 181 0
Відео дня. 5-річні сестри-близнючки вболівають за збірну в Римі, Шевченко не залишився осторонь

Джерело - Чемпіон.

У збірної України в Римі - неймовірно-зворушлива підтримка від сестричок-близнючок.

Про це повідомляє з місця подій Микола Васильков.

"Дві близнючки Марічка та Міланка Гусак - поки наші найвірніші фанатки в Римі. Вони третій день зустрічають та проводжають команду під готелем."

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Публикация от Mykola (@vasmykola)

Не залишив дівчаток поза увагою і Андрій Шевченко.

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