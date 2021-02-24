Рекордсмен збірної України за зіграними матчами Анатолій Тимощук "вляпався" в чергову неприємну історію.

Ексфутболіст збірної України став обличчям рекламної кампанії інтернет-магазину пітерського клубу до 23 лютого, закликаючи купити пару шкарпеток.

На пост в Instagram дотепно відреагувала колишня дружина півзахисника Надія Навроцька:

"Замість перемоги в Кубку Росії Зеніт пропонує своїм уболівальникам в подарунок на День захисника вітчизни — 23 лютого — пару шкарпеток. Обличчям рекламної кампанії виявився Толик Тимощук. Раніше Зеніт бачив Толика в колготках, коли той був молодший, але зараз він рекламне обличчя шкарпеток. Ти можеш виграти всі кубки, але запам’ятовують тебе за шкарпетками", — написала Надія у себе в Facebook.