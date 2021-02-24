Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу

Тренер Бадахоса Фернандо Естевес врятував життя футболісту Талавери Адігібе під час матчу третього за силою дивізіону чемпіонату Іспанії (Сегунда В), який закінчився нульовою нічиєю.

Як повідомляє видання CCMA.cat, гравець гостей знепритомнів після зіткнення з Сезаром Моргадо із Бадахоса в першому таймі поєдинку. Побачивши, що Адігібе ніяк не реагує на те, що відбувається навколо, Естевес вибіг на поле й надав футболісту суперників першу допомогу, після чого потерпілого посадили в машину швидкої допомоги й відвезли в найближчу лікарню.

Фанати бурхливо відреагували на цей героїчний вчинок. На післяматчевій пресконференції Естевес пояснив, що, крім тренерства, він також працює лікарем у реанімації.

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