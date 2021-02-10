Пакистанський боєць помер після нокауту у благодійному бою

Джерело - Чемпіон.

У Пакистані боксер Мухаммад Аслам Хан помер після нокауту в поєдинку проти Валі Хана.

Про це повідомляє ABP Live.

У поєдинку, який відбувся у Карачі у ваговій категорії до 80 кг, Мухаммад Аслам Хан був нокаутований Валі Ханом. Після цього його доправили в приватний госпіталь, де боксер знепритомнів та згодом помер.

Бій в Карачі був виставковим та носив благодійний характер. Тому організатори не подбали про наявність медичного персоналу, який міг надати боксеру необхідну після нокауту допомогу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua