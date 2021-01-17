130-кілограмовий африканський бомбардир став зіркою чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

130-кілограмовий лінійний Готьє Мвумбі з ДР Конго виглядає зовсім не як зірка спорту, але все одно крутий.

У дебютному матчі чемпіонату світу з гандболу збірна ДР Конго поступилася Аргентині 22:28. Звичайний уболівальник не звернув би уваги на цей матч, якби не один факт: за африканську збірну виступав 130-кілограмовий лінійний Готьє Мвумбі - гравець з пивним пузом, який реалізував всі кидки. Він називає себе гандбольним Шакілом О'Нілом.

O que dizer de Gauthier Mvumbi 🇨🇩 que fez baita gol contra a Argentina no Mundial de Handebol masculino.



A fera de 1.92m e 110kg fez 4 gols e foi um dos artilheiros da República Democrática do Congo na derrota contra a Argentina por 28-22. #Egypt2021 pic.twitter.com/5Io1IXywNY — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) January 15, 2021

Додамо, що Мвумбі народився у Франції і виступає за клуб Dreux AC з четвертого, фактично аматорського, дивізіону.

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