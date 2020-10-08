Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги

На початку серпня лондонський Арсенал звільнив 55 співробітників через наслідки пандемії. Тепер під скорочення потрапив маскот "канонірів" Ганнерзавр, який працював в клубі 27 років. Через відсутність уболівальників на стадіонах в Англії керівництво Арсенала порахувало безглуздим платити головному талісману клубу заробітну плату.
В костюмі динозавра працював уболівальник Арсенала Джеррі Куй. Він підтримує "канонірів" з 1963 року, з 1993-го розважав фанатів лондонського клубу спочатку на Гайбері, а потім і на Емірейтс. Образ Маскота придумав 11-річний хлопчик на ім'я Пітер Лавелл, який виграв конкурс на розробку талісмана серед маленьких фанатів клубу.
Сам Джеррі, який одягав на себе костюм Ганнерзавра, працював неповний робочий день і був настільки відданий своєму клубу, що одного разу навіть пропустив весілля власного брата, щоб бути присутнім на домашньому матчі Арсенала.
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Та без роботи маскот не залишився і перебрався до Ла-Ліги. Про запрошення ексталісмана "канонірів" оголосила Севілья.
"Мрії збуваються. Ласкаво просимо, Ганнерзавр! " - йдеться в повідомленні іспанського клубу.
Dreams do come true. Welcome, @Gunnersaurus! ⚪️🔴 #AnnounceGunnersaurus #DeadlineDay https://t.co/2xlJ0WWRnA pic.twitter.com/yxFDMr4yry— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 5, 2020
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