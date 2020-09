Мік Шумахер здобув перемогу в першій гонці на Гран-прі Сочі 2020.

Переможний обгін Міка на Юкі Цуноду повторив легендарний маневр Міхаеля Шумахера на Хуана-Пабло Монтою в рамках Гран-прі Австралії 2002 року.

The Schumacher Switchback 18 years apart ❤️ #RussianGP 🇷🇺 #RoadToF1 pic.twitter.com/Mt50SMfJ0m

A move worthy of winning the race 🙌



Ride onboard for @SchumacherMick's overtake on leader Tsunoda 🔥#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/AGVWSOEFfD