Шумахер виграв Гран-прі Формули-2 в Росії

Син легендарного пілота Феррарі очолює другий за силою чемпіонат Формули

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 вересня, відбулася перша гонка Формули-2 у рамках Гран-прі Сочі.

Перемогу здобув пілот Преми Мік Шумахер, другим став Юкі Цунода. який представляє Карлін. Трійку замкнув Каллум Айлот на Віртуозі.

Формула-2

Етап 10, Росія

Сочі Автодром, Сочі

26 вересня

1-я гонка

ТОП-10:

1. Мік Шумахер (Према) – 28 кругов

2. Юкі Цунода (Карлін) +6,3

3. Каллум Айлотт (Віртуозі) +9,4

4. Лука Гьотто (Хайтек) +9,5

5. Джехан Дарувала (Карлін) +15,2

6. Джек Ейткен (Кампос) +22,1

7. Микита Мазепін (Хайтек) +23,1

8. Чжоу Гуаньюй (Віртуозі) +25,3

9. Маркус Армстронг (АРТ) +26,9

10. Ден Тіктум (ДАМС) +29,5

Нагадаємо, Алонсо вже цього року сяде за кермо Рено.