Шумахер виграв Гран-прі Формули-2 в Росії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 вересня, відбулася перша гонка Формули-2 у рамках Гран-прі Сочі.
Перемогу здобув пілот Преми Мік Шумахер, другим став Юкі Цунода. який представляє Карлін. Трійку замкнув Каллум Айлот на Віртуозі.
Формула-2
Етап 10, Росія
Сочі Автодром, Сочі
26 вересня
1-я гонка
ТОП-10:
1. Мік Шумахер (Према) – 28 кругов
2. Юкі Цунода (Карлін) +6,3
3. Каллум Айлотт (Віртуозі) +9,4
4. Лука Гьотто (Хайтек) +9,5
5. Джехан Дарувала (Карлін) +15,2
6. Джек Ейткен (Кампос) +22,1
7. Микита Мазепін (Хайтек) +23,1
8. Чжоу Гуаньюй (Віртуозі) +25,3
9. Маркус Армстронг (АРТ) +26,9
10. Ден Тіктум (ДАМС) +29,5
Нагадаємо, Алонсо вже цього року сяде за кермо Рено.