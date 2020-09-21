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Ломаченко - Лопес: що вам потрібно знати перед боєм

Сьогодні 10:02 Андрій Твердохліб 2552 0
Ломаченко - Лопес: що вам потрібно знати перед боєм

Джерело - megogo.

У ніч з 17-го на 18-те жовтня відбудеться об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (61,2 кг) між Василем Ломаченко (14-1, 10 KO) та американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 KO). Боксери зустрінуться приблизно о 5:00 за українським часом, на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).

Пряма трансляція на території Україні здійснюватиметься ексклюзивно медіасервісом MEGOGO.

Ми зібрали для вас факти, що допоможуть краще зрозуміти мотивацію боксерів та бекграунд бою:

"Той, кого не можна називати"

Тоефімо Лопес у коментарях перед поєдинком відмовляється згадувати ім’я Василя Ломаченка та вперто говорить "цей хлопець". Лопес мотивує це тим, що не хоче просувати Ломаченко, згадуючи його повне ім'я. "У кожному інтерв'ю, що я даю або давав за весь час, мене запитують про цього хлопця. Його ім'я не впливає на мою кар'єру, і після бою я не хочу більше чути про нього або говорити про нього", – підкреслює Тоефімо Лопес. Ломаченко ж відреагував зауваженням, що "Лопес може говорити все, що хоче. Протягом останніх двох років він нічого не робив, крім того, що вимовляв моє ім'я".

Скандал через гонорар

Раніше з’явилась інформація, що поєдинок знаходиться під загрозою зриву. Адже запропонований гонорар Тоефімо Лопесу за бій, у розмірі 1,25 млн доларів, не влаштував спортсмена. Ломаченко ж за вихід на ринг мав отримати 3,5 млн доларів. І для того щоб Лопес погодився на бій, українець віддав йому частину свого гонорару. Кінцевими гонорарами спортсменів стали: 1,5 млн доларів у Лопеса та 3,25 млн доларів у Ломаченко.

Бій на словах перед самим боєм

Лопес обрав доволі жорстку тактику поведінки перед самим боєм на не шкодує "добрих" слів у сторону Ломаченко. Крім образ у сторону українського спортсмена американець заявив: "Звичайно, я поб'ю Ломаченка. Всім потрібно тільки почекати на 17 жовтня, щоб дізнатися, як я це зроблю. Я знаю лише одне: в день бою я всіх шокую. Я просто намагаюся стати великим. Я міг увійти в історію в 22 роки, але зроблю це в 23. Ви ж розумієте, про що я говорю?". Ломаченко ж на нецензурні образи Лопеса відреагував дещо стриманіше, заявивши: "Я боєць, і моя мета –  виграти ще один чемпіонський пояс. Коли ми вийдемо на ринг в Лас-Вегасі, він з'їсть мої удари і свої слова".

У боксерів майже однакова кількість перемог у професійних боях

Українець володіє поясами WBA, WBO і WBC і виграв 14 з 15 боїв на професійному ринзі. Американець має титул IBF і переміг у всіх 15 поєдинках серед професіоналів.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку український боксер переміг за рішенням суддів британця Люка Кемпбелла. Американець наприкінці 2019 року "розібрав на шматочки" ганійця Річарда Коммі.

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