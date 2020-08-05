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Чекаємо доказів від Суркіса: ультрас Динамо зробили чергову заяву

Сьогодні 18:47 Андрій Твердохліб 869 0
Чекаємо доказів від Суркіса: ультрас Динамо зробили чергову заяву

Джерело - Чемпіон.

Брати Суркіси за останні роки довели Динамо до жалюгідного стану, жодна ланка в клубі не працює належним чином.

Таку заяву на власній сторінці в Facebook зробили WBC Ультрас Динамо.

"Виносимо цей текст у публічну площину лише тому, що останнім часом дуже багато фейкової інформації та бруду почало виливатися на наш рух.

Ми в черговий раз з повною відповідальністю заявляємо, що з часу відділення нашого руху від офіційного фан-клубу в 2009-му році, ми жодного разу не отримували ніяких грошей на перформанси, банери, виїзди чи іншої вигоди від клубу чи інших сторонніх осіб. Саме Ультрас Динамо є одним з небагатьох рухів, які категорично відмовились від підтримки збірної у ФФУшному проекті "Вірні Збірній", коли нам пропонували безкоштовні євровиїзди та квитки.

Окремо хочемо згадати про заяви від власників клубу чи наближених до них осіб про те, що минулорічний банер у Чернігові чи наші акції після ганебного призначення Луческу головним тренером Динамо, були та є проплаченими. Ми вже півроку чекаємо доказів від Ігоря Михайловича, а обіцяних скріншотів все так і немає. А те, що ми співпрацюємо з керівництвом Шахтаря або УАФ звучить не просто кумедно, а максимально безглуздо. Мабуть, люди, які про це пишуть, не розуміють, що в житті деякі речі можуть відбуватися за покликом честі, а не за купюри. Не судіть по собі...

Натомість, не потребує жодних доказів факт організації Суркісами проплачених акцій під НБУ. Достатньо лише глянути на обличчя учасників цих "пікетів", щоб це зрозуміти.

Ми прекрасно розуміємо, що наступним етапом будуть спроби вирішити питання з нами "по-поганому". Проблеми з потраплянням на стадіон, цькування на нас правоохоронних органів, цілком може дійти і до псування майна чи нападів під під'їздами. Дзвінки з СБУ з пропозиціями вирішити питання ми вже отримуємо. Але ми чітко впевнені у своїх переконаннях і не збираємось відступати ні на крок. Ми вже справами довели, що готові навіть життя віддати за свою країну. А Динамо Київ для багатьох хлопців значить не менше.

Ми в жодному разі не хочемо поганого для Динамо. Вболіваємо за нього багато років, підтримуємо завжди і всюди! За цей клуб вболівали наші батьки та дідусі. Однак брати Суркіси за останні роки довели Динамо до жалюгідного стану, жодна ланка в клубі не працює належним чином. Тому наші вимоги прості і зрозумілі - або вони знаходять для Динамо нового, налаштованого на реальні зміни власника, або ж наймають команду професійних менеджерів, які приберуть з клубу відкати, кумівство, нездар та ледарів. А самі відходять від управління клубом. Але спочатку Луческу повинен піти!" - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше ігор Суркіс заявив, що витратив на на фанатські штрафи понад 600 тисяч євро штрафів. У свою чергу, фанати синьо-білих наголосили, що Суркіси вбивають репутацію Динамо, а Мирон Миркевич назвав керманича Динамо - ніким!

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