Суркіс: Через фанів за останні 10 років я оплатив більш €600 тисяч штрафу

Президент Динамо розкритикував поведінку вболівальників

Джерело - Чемпіон.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс за останні 10 років сплатив більш €600 тисяч штрафу через порушення дисципліни з боку фанатів.

Про це заявив сам менеджер.

"Що можуть від мене вимагати вболівальники, які приходять на стадіон, а я плачу за них штрафи? Я спеціально зробив аналіз. За останні 10 років я оплатив в УЄФА і УАФ понад €600 тисяч штрафів. Мається на увазі і знаменитий матч з Челсі, коли ми витратили велику кількість грошей на те, щоб нам скоротили дискваліфікацію. І закриття секторів. Коли повністю закривають стадіон, я їх намагаюся захищати... Коли люди щось вкладають, вони можуть щось вимагати, а просто кричати... Лідери у ультрас нормальні, мудрі хлопці. Вони не будуть стояти під стадіоном і палити щось. Але є люди, які провокують. У мене складається враження, що це не просто так. Але ми це з'ясуємо", - сказав Суркіс.

Раніше, Динамо виділить 20-25 млн євро на чотирьох бразильців.