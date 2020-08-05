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Маркевич: Блохін - це гордість нації, а хто такі Суркіси?

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Мирон Маркевич прокоментував слова Ігоря Суркіса про Олега Блохіна
Маркевич: Блохін - це гордість нації, а хто такі Суркіси?
#Блохін, #Суркіс, #Маркевич

Джерело - apostrophe.ua.

Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич різко відреагував на слова президента київського Динамо Ігоря Суркіса про Олега Блохіна.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Суркісу треба подивитися на себе зі сторони. Блохін - це гордість нації, а хто такі Суркіси? Не розумію.

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Немає він жодного ні морального, ні фізичного права таке говорити. Блохін - гордість нації, Суркіс - ніхто", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, Суркіс розповів, як Блохін зрадив збірну України.

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