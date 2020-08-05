Маркевич: Блохін - це гордість нації, а хто такі Суркіси?

Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич різко відреагував на слова президента київського Динамо Ігоря Суркіса про Олега Блохіна.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Суркісу треба подивитися на себе зі сторони. Блохін - це гордість нації, а хто такі Суркіси? Не розумію.

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Немає він жодного ні морального, ні фізичного права таке говорити. Блохін - гордість нації, Суркіс - ніхто", - сказав Маркевич.