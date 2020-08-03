3 самых переоцененных футболиста современности

Речь сегодня пойдет ни в коем случае не о талантах игроков, а о суммах, которые были за них заплачены и абсолютно не окупились.

Кристиан БЕНТЕКЕ отлично проявил себя в "Генке". Именно благодаря этому его в далеком 2012 году перекупили в "Астон Вилла". Выложить за перспективного игрока пришлось 9 млн. евро. Но оно того стоило, ведь за 3 сезона он смог забить в ворота соперников 42 мяча. Тут уже пришла пора раскошеливаться "Ливерпулю". Они заплатили за трансфер 46,5 млн. евро. Но увы, выиграть конкуренцию у Роберто Фирмино Кристиан не смог. На сегодня его стоимость опустилась до 10,5 млн.

Жоау КАНСЕЛУ является воспитанником "Бенфики", хотя поиграть за этот клуб у него практически не было возможности. Взлет его картеры начался в "Валенсии". Он был выкуплен всего за 15 млн. евро. В клубе Жоау провел 2 прекрасных сезона, после чего был трансфер в "Ювентус" за 40 млн, а потом и в "Манчестер Сити" за 65 млн. Здесь он стал конкурентом для Кайла Уокера, но так и не смог выделиться на фоне более опытного соперника. Так что продать его за те же деньги вряд ли теперь получится.

Бенжамен МЕНДИ стал популярным после трансфера в "Манчестер Сити". Здесь не привыкли экономить на перспективных фланговых защитниках. За него клуб отдал 57,5 млн. евро. Но его история полна травм. За команду он смог сыграть всего 46 матчей, тогда как был вынужден пропустить 85. И как говорится, если футболист оказался "хрустальным", то он вряд ли уже сможет показать игру высокого уровня.

Увы, в связи с эпидемией коронавируса в мир, многие футбольные лиги временно "заморозили" свои матчи. Это негативно сказалось не только на обычных болельщиках, но и на азартных людях, которые регулярно делали ставки на любимых игроков, включая обсуждаемых выше. Сегодня им остается удовлетворять свой азарт, играя в казино. Причем лучше делать это виртуально, поскольку закон о стационарных игорных домах так до сих пор и не был принят. Специально для вас наши эксперты составили рейтинг онлайн казино с лицензией, где нет накрученных слотов и всегда выплачивают выигрыши.

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