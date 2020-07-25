Без Шевченка та Реброва: Легенда Дніпра назвав свою команду-мрії

Джерело - Чемпіон.

Колишній легендарний захисник Дніпра та збірної України - Андрій Русол, назвав свою команду мрії.

До команди Русола увійшли футболісти, з якими він пограв в одній команді (Дніпро та збірна України).

Воротар: Олександр Шовковський

Захисники: Андрій Несмачний, Артем Федецький, Сергій Федоров і Владислав Ващук

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Андрій Гусін і Руслан Ротань

Нападники: Євген Селезгьов і Роман Зозуля.

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