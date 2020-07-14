2006 рік - збірна України ю-21 стає віцечемпіон Євро! Команда на чолі з Олексієм Михайличенком - стали улюбленцями українських футбольних уболівальників. Вони покладали на цих хлопців, та й тренера великі сподівання. Зараз, частина тих юнаків - уже завершили ігрові кар'єри, інша частина - у кроці від завершення кар'єри! Тож, Старгород Спорт у проєкті "Найкраща збірна України" згадує усіх віцечемпіонів Європи 2006.

Воротарі: Андрій П'ятов, Олександр Рибка, Євген Ширяєв. Захисники: Григорій Ярмаш, Дмитро Чигринський, Олександр Яценко, Олександр Романчук, Микола Іщенко, Дмитро Невмивака. Півзахисники: Тарас Михалик, Євген Чеберячко, Адріан Пуканич, Олександр Максимов, Андрій Оберемко, Олексій Годін, Олександр Алієв, Олександр Ситник, Сергій Пилипчук, Іван Кривошеєнко. Нападники: Максим Фещук, Артем Мілевський, Руслан Фомін. Олексій Михайличенко був головним тренером тієї команди.

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