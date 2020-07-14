Риторика Усика. Український боксер відповів на питання про Крим та Росію

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Макс Бурсак (36–6–2, 16 KO) в соцмережі Instagram відповів на запитання вболівальників: "Чий Крим?" і "Росія – агресор?"

На питання: "Чий Крим?" – український боксер відповів: "Кримчан". А на питання про те, чи є Росія агресором, боксер де-факто відповідати не став, написавши: "Провокація".

Раніше ексчемпіон світу Олександр Усик відповідав на питання про те, чий Крим, в схожому стилі, фразами: "Крим – це Крим", а також "Крим божий".

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