В Италии нашли способ, как обойти запрет на рекламу БК

Реклама букмекеров на форме футбольных клубов и без того болезненный вопрос, а во время пандемии проблемы появляются из ниоткуда. Из-за сложностей с трафиком и финансового кризиса многие букмекеры не в состоянии платить по спонсорским контрактам клубам. Однако гораздо хуже ситуация, когда букмекер готов платить, однако законодательство страны, где играет спонсируемый клуб, выступает против. С такой ситуацией столкнулись футбольный клуб "Лацио" из Италии и азиатский букмекер HQ Bet. Представители римской команды заинтересованы в том, чтобы букмекер укрепил позиции "Лацио" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Несмотря на запрет рекламы в Италии букмекер подписал контракт с "Лацио" на два года. Видимо, римляне лишились хорошей прибыли, потому что римский клуб не сможет рекламировать букмекера в Италии. Как сообщает ставочный портал, где публикуют список тиражей Фонбет и других БК, прошлым летом правительство Италии запретило рекламу букмекеров и азартных игр. Однако за пределами страны "Лацио" сможет рекламировать HQ Bet. Например, во время предсезонных турне, которые могут пройти в Азии, или в гостевых еврокубковых матчах. Отметим, что "Лацио" старается расширить свое представительство в Азии. Для этого римляне завели аккаунты в соцсетях Weibo and WeChat. При этом, до запрета на рекламу букмекеров "Лацио" сотрудничал с БК "Марафонбет".

В Испании букмекеров не запрещают, однако урезают возможности для их рекламы. В стране действует Декрет о чрезвычайном положении, по которому реклама букмекеров доступна только ночью – с часа до пяти утра. Действовать он будет до двадцать первого июня, а это значит, что в первых трех турах испанские клубы будут вынуждены играть в форме без логотипов БК. Отметим, что восемь клубов чемпионата Испании сотрудничают с букмекерами и изображают их логотипы на своих формах. Это "Севилья" (Марафонбет), "Валенсия" (Bwin), "Осасуна" (KirolBet), "Мальорка" (Betfred), "Гранада" (Winamax), а также три клуба "Леганес", "Леванте", "Алавес", которые сотрудничают с Betway.

Впрочем, руководству испанской лиги удалось найти компромисс – реклама БК по-прежнему будет запрещена до двадцать первого июня, однако командами можно играть в форме с букмекерами. Можно использовать зеркало Фонбет и поставить на ближайшие матчи Ла Лиги.

Тем временем, в России продолжают подводить итоги удачного 2019 года. Дело в том, что выручка топ-5 лидеров букмекерского рынка в прошлом году выросла на сорок один процентов и достигла отметки свыше ста пятидесяти трех миллиардов рублей. Лидером по-прежнему является "Лига Ставок", доход которой вырос на тридцать семь процентов и составил сорок шесть с половиной миллиардов рублей.

Второе место осталось за "Фонбетом", который заработал тридцать восемь миллиардов рублей. А на третьей позиции оказался Winline – доход этой БК вырос почти в три раза и достиг тридцати миллиардов рублей.

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