Колишній гравець НБА Майкл Джордан взяв участь в рибальських змаганнях Big Rock Blue.

Разом із командою Catch 23 Джордан зловив марліна вагою 200 кілограмів.

Відзначимо, що Джордан не вперше бере участь у подібних змаганнях.

VIDEO: Michael Jordan and Catch 23 at Big Rock Landing Tuesday afternoon. The crew boated a blue marlin weighing 442.3 pounds. pic.twitter.com/f0b4f2J1EC