Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець НБА Майкл Джордан взяв участь в рибальських змаганнях Big Rock Blue.
Разом із командою Catch 23 Джордан зловив марліна вагою 200 кілограмів.
Відзначимо, що Джордан не вперше бере участь у подібних змаганнях.
VIDEO: Michael Jordan and Catch 23 at Big Rock Landing Tuesday afternoon. The crew boated a blue marlin weighing 442.3 pounds. pic.twitter.com/f0b4f2J1EC— Ken Watling (@KWOnAir) June 9, 2020
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