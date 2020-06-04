Креатив у міжсезоння: голкіпер Крижаних Вовків тренується вдома у повній екіпіровці

Джерело - Чемпіон.

Гравці УХЛ в період міжсезоння активно готуються до старту командних зборів, початку плей-оф і п'ятого, ювілейного, сезону чемпіонату Української хокейної ліги. Хокеїсти підтримують форму і намагаються в максимальних кондиціях стартувати у вересневих матчах, мотивуючи всіх шанувальників українського хокею любити спорт навіть у відпустці.



Голкіпер Крижаних Вовків Антоніо Романов не тільки активно тренується в літній період, а й креативно підходить до своїх занять поза льодом.



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