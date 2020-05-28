Ляп туру. Голкіпер Герти закинув м'яч у власні ворота

Джерело - Чемпіон.

У 28 турі Бундесліги Герта відібрала очки у грізного Лейпцига, проте навряд чи цьому рада, адже пропустила неймовірно курйозний гол.

На 68-й хвилині матчу, при рахунку 1:1, господарі вийшли вперед завдяки безглуздій помилці з боку голкіпера берлінців Руне Ярстейна. Після удару чеського нападника "биків" Патріка Шика 35-річний кіпер Герти не зміг зафіксувати м'яч першим дотиком, після чого спробував накрити його рукою, але зробив це так незграбно, що просто закинув м'яч у свої ворота.

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