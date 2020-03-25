Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, колишня російська гімнастка, олімпійська чемпіонка, а нині депутатка Державної Думи Росії Свєтлана Хоркіна зробила гучну заяву з приводу перенесення Олімпійських Ігор-2020.

Зокрема, Хоркіна зазначила, що це кара божа для всіх, хто відсторонював російських спорстменів від змагань через вживання допінгу.

Іспанське видання Marca зробило відповідний твітт на своїй сторінці.

Khórkina, doble campeona olímpica:

🗣 "El coronavirus es un castigo divino a Occidente por perseguir a Rusia"

🗣 "Desde mi punto de vista, todo esto ha ocurrido porque no se puede enfadar a Rusia, incluido a nuestros deportistas"https://t.co/ukx74YrCur — MARCA (@marca) March 25, 2020

Але найцікавіше та найгарячіше розпочалося в коментарях під публікацією. Публікуємо для вас найгарячіші коментарі іспанських уболівальників:

- Такі заяви зайвий раз показують яку шкоду робить допінг мозку;

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- Хочу взнати хто в неї ділер і що вона вживає?!

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- Росіяни коли небудь бувають тверезі?

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- Не смійтеся з хворих,вони і так покарані господом;

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- Від сибірського холоду у росіян першим відмовляє діяти мозок;

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- Розумово відстала...Вона точно депутат?

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- Не знаю, у які вищі сили ти віриш. Але ті, у які вірю я, нікого отак от не беруть і не карають. Тобі краще почитати Новий Заповіт. Або взагалі просто почитати;

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- Забагато чоловіків та горілки, от і наслідки;

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- Хай краще скаже, де вона таку дурь купує, бо судячи з усього, дурь непогана;

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- Божественне правосуддя здійснюється повільно, але все одно здійснюється. Хіба може так бути, що вірусу немає в їхньому тоталітарному світі, де ніхто не може вільно висловлюватися? Історія їх засудить;

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- Як можна таке казати, якщо не напитися до всрачки?

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- Ця чіка що, розумово відстала?

Переклад: Олег Базилевич, Олександр Пашенко

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