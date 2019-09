Загинув легендарний чемпіон світу

Чемпіон світу з перегонів на швидкісних катерах Фабіо Буцці і ще двоє людей загинули в результаті аварії моторного човна недалеко від Монако.

Буцці намагався встановити новий рекорд швидкості, але недалеко від фінішу в Монте-Карло його човен зі швидкістю 148 км/год врізався в штучний риф.

Разом з 76-річним Буцці загинув нідерландський механік, чиє ім'я не називається, і ще один італієць Лука Ніколіні. Також в човні знаходився чоловік на ім'я Маріо Інвеніцці, якому вдалося вижити, коли при ударі його викинуло за борт.

За свою кар'єру Буцці виграв 10 чемпіонатів світу. У 1978 році він встановив світовий рекорд для човнів з дизельним двигуном, розвинувши швидкість 191,58 км/год.

