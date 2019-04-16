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Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА

Сьогодні 11:31 Максим Буйдин 89 0
Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА

Захисник Лос-Анджелес Кліпперс Ландрі Шамет став автором кращого моменту дня в НБА після точного триочкового на останніх секундах гри проти Голден Стейт Ворріорс.

У підсумку, Кліпперс здобули перемогу, незважаючи на те, що поступалися по ходу зустрічі в 31 бал.

Нагадаємо, що екс-тренер Лейкерс очолив Сакраменто Кінгз.

Раніше Каррі встановив феноменальний результат у НБА.

Джерело - Чемпіон.

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#НБА
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