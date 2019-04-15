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Екс-тренер Лейкерс очолив Сакраменто Кінгз

Сьогодні 23:28 242 0
Екс-тренер Лейкерс очолив Сакраменто Кінгз

Люк Волтон став головним тренером Сакраменто Кінгз. Сторони домовилися про підписання контракту до завершення сезону-2022/23.

Про це повідомляє американський клуб.

На чолі команди Волтон замінить звільненого недавно Дейва Йоргера. Сакраменто Кінгз завершив сезон на дев'ятому місці в Західній конференції і  тринадцятий раз поспіль не зміг вийти в плей-оф, що є найгіршим показником в лізі.

Що стосується Волтона, то він лише 12 квітня офіційно пішов з посади головного тренера Лос-Анджелес Лейкерс. Сторони оголосили про обопільне розірвання контракту, хоча ряд ЗМІ повідомив, що насправді Волтон був звільнений.

Нагадаємо, данк Адетокунбо від штрафної лінії - момент дня в НБА.

Також дивіться результати усіх матчів дня НБА.

Джерело - Чемпіон.

#Лейкерс, #Сакраменто, #Волтон
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