Екс-тренер Лейкерс очолив Сакраменто Кінгз

Люк Волтон став головним тренером Сакраменто Кінгз. Сторони домовилися про підписання контракту до завершення сезону-2022/23.

Про це повідомляє американський клуб.

На чолі команди Волтон замінить звільненого недавно Дейва Йоргера. Сакраменто Кінгз завершив сезон на дев'ятому місці в Західній конференції і тринадцятий раз поспіль не зміг вийти в плей-оф, що є найгіршим показником в лізі.

Що стосується Волтона, то він лише 12 квітня офіційно пішов з посади головного тренера Лос-Анджелес Лейкерс. Сторони оголосили про обопільне розірвання контракту, хоча ряд ЗМІ повідомив, що насправді Волтон був звільнений.

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Джерело - Чемпіон.