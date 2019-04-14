Розігруючий Стівен Каррі разом зі своїм клубом Голден Стейт переграв Кліпперс з рахунком 121:104 (36:27, 33:29, 29:23, 23:35).

Каррі реалізував 8 триочкових в першому матчі серії першого раунду з Кліпперс, довів їх загальну кількість в плей-офф НБА за кар'єру до 386 (4,2 в середньому за гру). Таким чином, він обігнав Рея Аллена і вийшов на 1-е місце в історії ліги за цим показником. Для цього Каррі знадобилося провести 91 зустріч.

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З чинних баскетболістів найближчими до 31-річного Каррі є форвард Лейкерс Леброн Джеймс (370 дальніх влучань у плей-оф) і атакувальний захисник Голден Стейт Клей Томпсон (305).

Загалом у зустрічі Каррі набрав 38 очок, зробив 15 підбирань, віддав 7 передач і поставив блок-шот за 37 хвилин.

Нагадаємо, визначилися всі пари першого раунду плей-оф НБА.

Джерело - Чемпіон.