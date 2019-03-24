50-річний Вілл Сміт здійснив давню мрію і пробіг свій перший напівмарафон. Це була гонка Марабана в кубинській столиці Гавані. Зірка Голлівуду фінішував за 2:29:04.

"Десять років тому я б неприємно здивувався такому результату. Але з віком я навчився приймати свої слабкості і недосконалості. Це подарувало мені свободу", - зізнався Сміт після гонки.

А буквально днями актор поділився відео, в якому розповів про підготовку до свого забігу. І після перегляду ролика стає ясно: нехай результат актора професіоналам здається смішним, тренування у Вілла були найсерйознішими.

Сам актор каже, що це було одне з найскладніших завдань в його житті - хоча б тому, що на підготовка до напівмарафону була всього три тижні.

"Я регулярно займаюся спортом, виконую трюки на зйомках бойовиків, понад десять років не п'ю алкоголь, плаваю з акулами і навіть недавно стрибнув з парашутом. Але останнім часом трохи розгубив форму, тому тренування стали справжньою перевіркою на міцність".

Джерело - Чемпіон.

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