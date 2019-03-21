Півзахисник Шальке і збірної України Євген Коноплянка зняв веселе відео про пригоди товариша по національній команді Руслана Маліновського на зборах напередодні відбіркового матчу Євро-2020 проти Португалії.

На відео, яке Женя опублікував в Instagram, хавбек Генка підійшов до крана незвичайної форми в надії вимити руки. Але змішувач відмовлявся працювати, що викликало сміх у партнерів Маліновського по збірній.

Нагадаємо, що збірна України вже вирушила в Лісабон, де відбудеться матч відбору на Євро-2020 Португалія - Україна. Андрій Шевченко взяв з собою в Португалію 25 гравців.

Джерело - Чемпіон.

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