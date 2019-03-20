В аеропорту на жовто-синіх очікували вболівальники

Збірна України футболу прилетіла до Португалії, де зіграє матч відбору до Євро-2020 проти місцевої збірної.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу України.

На виході з термінала на команду чекала група українських вболівальників вишиванках і з синьо-жовтими прапорами.

Важливо: З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом

21 березня команда проведе передігрове тренування.

Нагадаємо, на матч Португалія — Україна продано понад 50 тисяч квитків.

Тим часом Яремчук потрапив у команду тижня FIFA19.

Джерело - ФФУ.