Мілан-Кортіна-2026. 10 лютого. Текстова трансляція

У вівторок, 10 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 9 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Перші старти Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію другого змагального дня головної спортивної події року, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу використовувати шолом із зображенням загиблих через російську агресію спортсменів.

Перед стартом Олімпійських ігор-2026 Владислав повідомляв, що отримував попередження від МОК з вимогою утриматися від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Ігор.

Водночас італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив на Олімпіаді з російським прапором на шоломі. МОК відреагував на цей вчинок, заявивши, що це не вважається порушенням.