Італійський сноубордист виступив на Олімпіаді з російським прапором на шоломі

Роланд Фішналлер виступає на домашніх Олімпійських іграх із російським прапором на шоломі.

Для італійського сноубордиста це сьома Олімпіада в кар'єрі. Щоб підкреслити це досягнення він на своє екіпірування додав прапори країн-господарок Олімпійських ігор, у яких він брав участь, серед них були й Сочі-2014.

Фішналлер з російським прапором на шоломі Скриншот

Фішналлер дебютував на Олімпіадах у 2002 році. Його найкращим результатом є четверта позиція в Пекіні-2022.

Зазначимо, що 8 лютого 45-річний Фішналлер посів перше місце у кваліфікації паралельного гігантського слалому, показавши час 42,39 секунди. За результатами змагального дня на Олімпіаді-2026 можна стежити тут.