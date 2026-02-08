Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Італійський сноубордист виступив на Олімпіаді з російським прапором на шоломі

Денис Іваненко — 8 лютого 2026, 14:00
Італійський сноубордист виступив на Олімпіаді з російським прапором на шоломі
Роланд Фішналлер
FISI

Роланд Фішналлер виступає на домашніх Олімпійських іграх із російським прапором на шоломі.

Для італійського сноубордиста це сьома Олімпіада в кар'єрі. Щоб підкреслити це досягнення він на своє екіпірування додав прапори країн-господарок Олімпійських ігор, у яких він брав участь, серед них були й Сочі-2014.

Фішналлер з російським прапором на шоломі
Фішналлер з російським прапором на шоломі
Скриншот

Фішналлер дебютував на Олімпіадах у 2002 році. Його найкращим результатом є четверта позиція в Пекіні-2022.

Зазначимо, що 8 лютого 45-річний Фішналлер посів перше місце у кваліфікації паралельного гігантського слалому, показавши час 42,39 секунди. За результатами змагального дня на Олімпіаді-2026 можна стежити тут.

Читайте також :
Відео Травмована Вонн важко впала на олімпійському швидкісному спуску
Олімпійські ігри 2026 Росія Сноубординг

Росія

У МОК висловили готовність знову прийняти Росію до змагань – The New York Times
Беленюк: 2026-й буде роком масштабного повернення Росії в міжнародний спорт
ВВС звинуватило чотирьох російських спортсменів у порушенні нейтральності перед стартом Олімпійських ігор
Росіяни та білоруси змагатимуться у водних видах спорту під своєю символікою
До нас не дослухаються: Гераскевич заявив, що IBSF ігнорує докази підтримки війни російськими спортсменами

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік